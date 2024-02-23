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ТЭК 23.02.2024 11:50

Италия в 2023г потратила $7,4 млрд на импорт нефти из Азербайджана

Италия в 2023 году увеличила расходы на импорт нефти из Азербайджана на 1% по сравнению с 2022 годом, до $7,4 млрд, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на нефтяном рынке, за отчетный период Италия импортировала нефти марки Azeri Light на $4,8 млрд (спад на 1,7% год к году), Azeri Blend – на $2,6 млрд (рост на 7,9%).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2023 году стал крупнейшим экспортером нефти в Италию, поставив в эту страну около 11,3 млн тонн нефти, что на 25% больше, чем в 2022 году.

За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 17,8% по сравнению с 2022 годом, до 7,3 млн т, Azeri Blend - на 41,2%, до 4 млн т.

В 2023 году нефть марки Azeri Light приобреталась Италией за $89,21/бар (спад на 15,9%), Azeri Blend - за $86,31/бар (спад на 23,6%), казахстанские CPC Blend и KEBCO - за $82,51/бар и $84,82/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в прошлом году составила $85,47 за баррель (спад на 14,5%). Самым дорогим сортом стал CJ Blend ($100,04/бар), самым дешевым - Baleine ($66,35/бар).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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