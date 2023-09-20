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ТЭК 20.09.2023 12:32

Азербайджан сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Италию

Азербайджан по итогам января-июля 2023 года сохранил статус крупнейшего поставщика нефти в Италию.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанным на данных министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в январе-июле Азербайджан поставил в Италию 6,458 млн тонн нефти, что на 12,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Совокупный импорт нефти в Италию за отчетный период снизился на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 34,281 млн тонн.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию в январе-июле вошли: Азербайджан (6,458 млн т: Azeri Light – 4,404 млн т, Azeri Blend – 2,054 млн т), Ливия (5,748 млн т), Ирак (4,386 млн т), Казахстан (3,905 млн т) и США (3,765 млн т).

Россия за отчетный период не осуществляла поставки нефти в Италию.

В июле 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Италию выросли в годовом исчислении на 39,1% - до 1,113 млн т.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию в июле вошли: Ливия (1,207 млн т), Азербайджан (1,113 млн т: Azeri Light – 519 тыс. т, Azeri Blend – 594 тыс. т), США (975 тыс. т), Казахстан (327 тыс. т) и Саудовская Аравия (322 тыс. т).

Совокупный импорт нефти в Италию в июле снизился на 17,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 4,954 млн тонн.

В январе-июле Azeri Light приобреталась за $85,21/б (спад на 23,7% г/г), Azeri Blend – за $84,28/б (спад на 28% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO – за $79,33/б и $80,88/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в январе-июле составила $82,11 за баррель (спад на 22,4% г/г). Самым дорогим сортом стал Bu Attifel ($96,6/б), самым дешевым – Sarir ($55,4/б).

В июле Azeri Light приобреталась за $84,68/б (спад на 32,8% г/г), Azeri Blend – за $84,02/б (спад на 31,7% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO – за $77,2/б и $80,82/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в июле составила $83,7 за баррель (спад на 23,2% г/г). Самым дорогим сортом стал Saharan Blend ($111,06/б), самым дешевым - Ratawi ($71,73/б).

Р.Керимов

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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