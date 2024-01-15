Азербайджан сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Италию, за 11 мес. поставил свыше 10 млн т

Азербайджан по итогам января-ноября 2023 года сохранил статус крупнейшего поставщика нефти в Италию.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанным на данных министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в январе-ноябре 2023 года Азербайджан поставил в Италию около 10,2 млн тонн нефти (+ 24,4% от показателя аналогичного периода 2022 года).

За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 24,5% в годовом исчислении, примерно до 6,8 млн т, Azeri Blend - на 24,2% год к году, до 3,4 млн т.

Совокупный импорт нефти в Италию в январе-ноябре 2023 года снизился на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 55,3 млн тонн. Таким образом, доля Азербайджана за 11 месяцев прошлого года в поставках нефти в Италию составила 18,4%.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию за отчетный период вошли: Азербайджан (10,2 млн т), Ливия (9,4 млн т), США (6,9 млн т), Ирак (6,4 млн т) и Казахстан (6 млн т).

Россия в январе-ноябре 2023 года не осуществляла поставки нефти в Италию.

В ноябре 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Италию выросли в годовом исчислении на 26,9%, до 551 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2022 года Италия сократила импорт нефти марки Azeri Light в 2 раза, до 175 тыс. т, и нарастила закупки нефти Azeri Blend в 4,2 раза, до 376 тыс. т.

Совокупный импорт нефти в Италию в ноябре 2023 года снизился на 13,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 4,2 млн тонн. Таким образом, в этом месяце доля Азербайджана в поставках нефти в Италию составила 13,1%.

В тройку основных поставщиков нефти в Италию в ноябре 2023 года вошли: Ливия (746 тыс. т), Азербайджан (551 тыс. т) и Казахстан (528 тыс. т).

В январе-ноябре 2023 года нефть марки Azeri Light приобреталась Италией за $89,23/бар (спад на 17,9% г/г), Azeri Blend - за $87,12/бар (спад на 23,5%), казахстанские CPC Blend и KEBCO - за $82,59/бар и $85,1/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в январе-ноябре прошлого года составила $85,75 за баррель (спад на 15,4% г/г). Самым дорогим сортом стал Qua Iboe (N.LIGHT. BBQ) ($105,17/бар), самым дешевым - Bravo ($70,29/бар).

В ноябре 2023 года Azeri Light приобреталась за $89,33/бар (спад на 6,6% г/г), Azeri Blend - за $87,81/бар (спад на 13,2% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO - за $84,9/бар и $91,28/бар соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в ноябре прошлого года составила $88,32 за баррель (спад на 1,6% г/г). Самым дорогим сортом стал Qua Iboe (N.LIGHT. BBQ) ($97,91/бар), самым дешевым - Okwuibome ($78,87/бар).

Р.Керимов