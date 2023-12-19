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ТЭК 19.12.2023 10:54

Италия за 10 мес. потратила около $6,4 млрд на импорт нефти из Азербайджана

Италия в январе-октябре 2023 года сократила расходы на импорт нефти из Азербайджана на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до $6,4 млрд.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на нефтяном рынке, за отчетный период Италия импортировала нефти марки Azeri Light примерно на $4,4 млрд (рост на 4,9% год к году), Azeri Blend – примерно на $2 млрд (спад на 13,1%).

В октябре 2023 года Италия импортировала из Азербайджана нефть примерно на $684,2 млн (рост на 14,6%): марки Azeri Light примерно на $519,6 млн (спад на 1,5%), Azeri Blend – примерно на $164,6 млн (рост в 2,4 раза).

Как сообщалось ранее, Азербайджан по итогам января-октября 2023 года сохранил статус крупнейшего поставщика нефти в Италию. В январе-октябре Азербайджан поставил в Италию 9,6 млн тонн нефти, что на 24,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 29,4% в годовом исчислении, до 6,6 млн т, Azeri Blend - на 15,4% год к году, до 3 млн т.

В январе-октябре Azeri Light приобреталась за $89,22/бар (спад на 18,5% г/г), Azeri Blend - за $87,03/бар (спад на 23,8%), казахстанские CPC Blend и KEBCO - за $82,36/бар и $84,52/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в январе-октябре составила $85,53 за баррель (спад на 16,5% г/г). Самым дорогим сортом стал Qua Iboe (N.LIGHT. BBQ) ($105,73/бар), самым дешевым - Sarir ($55,4/бар).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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