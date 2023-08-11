Казахстан хочет продлить запрет на вывоз лома черных и цветных металлов еще на полгода

Казахстан планирует продлить запрет на вывоз с территории республики лома и отходов черных и цветных металлов на 6 месяцев.

Соответствующий проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов" опубликован на сайте "Открытые НПА (нормативно-правовые акты)" и будет находиться в публичном обсуждении до 24 августа.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом приказа вводится запрет на вывоз с территории республики всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев лома и отходов цветных металлов и сроком на 6 месяцев автомобильным и морским видом транспорта - лома и отходов черных металлов.

"Целью приказа является увеличение загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия нынешнего документа, запрет распространится на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2023 года.

Данный запрет действует в Казахстане с 6 мая 2022 года, срок его действия продлялся уже несколько раз. Эта мера, по данным Мининдустрии страны, направлена на восполнение дефицита лома на местных предприятиях, для которых характерна проблема недозагрузки. Целью Мининдустрии является загрузка предприятий чермета, использующих лом, минимум на 70-80%, при том, что на май 2022 года они были загружены лишь на треть. В частности, нехватку лома испытывали крупнейший в Казахстане меткомбинат "АрселорМиттал Темиртау", а также ТОО "КазФерроСталь", ТОО "KSP Steel", ТОО Феррум-Втор".