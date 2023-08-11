Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа на 7% - Минэнерго

Азербайджан в январе-июле 2023 года увеличил экспорт газа на 7% - до 13,8 млрд кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.

По оперативным данным Минэнерго, в январе-июле экспорт азербайджанского газа в Европу составил 6,6 млрд кубометров (рост на 1,5% - ИФ) или 47,8% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 5,8 млрд кубометров (42% всего экспорта, рост на 20,8% - ИФ), в Грузию - 1,4 млрд кубометров (10,2% всего экспорта, спад на 12,5% - ИФ). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 3,3 млрд кубометров газа (рост на 3,1% -ИФ).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Н.Аббасова