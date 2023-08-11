Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

10.08 $/bbl +/- WTI 82.82 -1.58 Brent 86.40 -1.15

ТЭК 11.08.2023 16:26

Нефть перешла к росту и завершает в плюсе очередную неделю, Brent у $86,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в пятницу, готовясь зафиксировать рост по итогам седьмой недели подряд.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:12 подорожали на $0,45 (0,52%) - до $86,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,37 (0,45%) - до $83,19 за баррель.

Главным позитивным фактором для цен на нефть в последние недели стали ожидания дефицита топлива на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,22 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация практически не изменила свой июльский прогноз, при этом аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 92 тыс. б/с, до 99,94 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 86 тыс. б/с - до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


ОПЕК+ в июле отставала от плана по добыче нефти на 3,67 млн б/с - МЭА МЭА сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023г Нефть слабо дешевеет после падения накануне Цены на нефть снижаются Нефть перешла к снижению ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024гг Цены на нефть стабильны Brent подорожала до $87,4 за баррель Нефть перешла к росту Brent подешевела до $86,06 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az