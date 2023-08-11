Нефть перешла к росту и завершает в плюсе очередную неделю, Brent у $86,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в пятницу, готовясь зафиксировать рост по итогам седьмой недели подряд.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:12 подорожали на $0,45 (0,52%) - до $86,85 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,37 (0,45%) - до $83,19 за баррель.
Главным позитивным фактором для цен на нефть в последние недели стали ожидания дефицита топлива на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.
Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,22 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Организация практически не изменила свой июльский прогноз, при этом аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 92 тыс. б/с, до 99,94 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 86 тыс. б/с - до 102,17 млн б/с.
ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.
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