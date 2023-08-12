BDU потратит 1,4 млн манатов на закупку инвентаря, оборудования и товаров

Бакинский государственный университет (BDU) направит 1,4 млн манатов на закупку инвентаря, оборудования и различных товаров. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией «EVEREST-2022» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1,402 млн манатов. Срок выполнения работ по договору – 30 календарных дней. Р.Керимов

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