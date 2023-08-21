BDU потратит около 12,4 млн манатов на закупку лабораторного и ИКТ-оборудования, реагентов

Бакинский государственный университет (BDU) направит около 12,4 млн манатов на закупку лабораторного и ИКТ-оборудования, соответствующих реагентов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией «UNIVERSAL PRO» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 12,397 млн манатов
Срок выполнения работ по договору – с 8 августа 2023 года до 30 апреля 2024 года.
Р.Керимов
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