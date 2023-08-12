В Ашхабаде хотят прояснить ряд вопросов по газовому альянсу России, Казахстана и Узбекистана

Заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Мырад Арчаев заявил о необходимости прояснить ряд вопросов, касающихся перспектив расширения "трехстороннего газового альянса" России, Казахстана и Узбекистана.

Как отметил Арчаев в комментарии государственному информагентству Туркменистана, 11 августа ряд СМИ распространил заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского относительно "трехстороннего газового альянса" с участием России, Казахстана и Узбекистана. По словам Биричевского, Россия не исключает "возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере" и знает, "что интерес к нему проявляют и другие государства".

По словам Арчаева, это заявление вызывает, как минимум, несколько вопросов, в частности, о каких возможностях расширения идет речь, какие другие государства проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за трехсторонним взаимодействием в газовой сфере.

"Ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", - подчеркнул замглавы "Туркменгаза".

Он напомнил, что "Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в Китай, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами".

Арчаев пояснил, что сейчас "функционируют три ветки газопровода "Туркменистан - Китай" по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны". "Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами - соответственно, Государственным концерном "Туркменгаз" и китайской нефтегазовой компанией CNPC", - отметил Арчаев.

По его словам, крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд кубометров в год, 40 млрд кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном.

Он отметил, что "источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан-Китай" не входят".

Арчаев также отметил, что "Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность".

По его словам, любые изменения согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа с использованием имеющейся инфраструктуры требуют предварительного согласования со всеми участниками без исключения. При этом Арчаев отметил, что никаких консультаций с Туркменистаном по этому поводу не проводилось.

"Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере", - сказал Арчаев.

Он отметил, что "в этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками".

"Туркменистан исходит из того, что международное сотрудничество, в том числе в таком важнейшем сегменте как энергопоставки, должно строиться на открытых и ясных критериях, взаимном уважении и учете интересов, строгом соблюдении достигнутых договоренностей. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры не могут служить поводом для изменения этих принципов", - сказал Арчаев.

А.Азизов