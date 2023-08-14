Азербайджан в I полугодии импортировал бензина AI-92 почти на $13 млн

Азербайджан в январе-июне 2023 года импортировал 16 тыс. 931,4 т автомобильного бензина АI-92, что на 88,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Стоимость импортированного за этот период бензина составила $12 млн 780,18 тыс. (спад на 92,6%), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В I-ом полугодии 2023 года наибольший объем импорта (71,2%) пришелся на поставки из Туркменистана – 12 тыс. 58,89 тыс. т на $10 млн 187,69 тыс. Из России было импортировано 4 тыс. 872,55 тыс. т на $2 млн 592,49 тыс.

Как сообщалось, импорт автомобильного бензина АI-92 в Азербайджан за 2022 год составил 198 тыс. 790,13 т на 223 млн 456,8 тыс. В 2021 году бензин данной марки не импортировался.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на Бакинском НПЗ.

Н.Аббасова