Азербайджан в I полугодии импортировал бензина AI-92 почти на $13 млн

Азербайджан в январе-июне 2023 года импортировал 16 тыс. 931,4 т автомобильного бензина АI-92, что на 88,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Стоимость импортированного за этот период бензина составила $12 млн 780,18 тыс. (спад на 92,6%), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В I-ом полугодии 2023 года наибольший объем импорта (71,2%) пришелся на поставки из Туркменистана – 12 тыс. 58,89 тыс. т на $10 млн 187,69 тыс. Из России было импортировано 4 тыс. 872,55 тыс. т на $2 млн 592,49 тыс.
Как сообщалось, импорт автомобильного бензина АI-92 в Азербайджан за 2022 год составил 198 тыс. 790,13 т на 223 млн 456,8 тыс. В 2021 году бензин данной марки не импортировался.
В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на Бакинском НПЗ.
Н.Аббасова
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