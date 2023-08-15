Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0176 GBR   2.1564 TRY   0.0628

Цена на нефть

14.08 $/bbl +/- WTI 82.51 -0.68 Brent 86.21 -0.60

ТЭК 15.08.2023 09:44

Нефть стабильна после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник после снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $86,23 за баррель, что на 2 цента (0,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,60 (0,7%) - до $86,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента (0,05%) и составили $82,47 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,68 (0,8%) - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

"После приятного семинедельного ралли нефть созрела для отката, и его спровоцировали опасения по поводу китайского сектора недвижимости", - написал старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Если Пекин не объявит масштабные стимулы, тревоги по поводу роста мировой экономики никуда не денутся в ближайшее время, - добавил он. - Скорее всего, дефицит топлива на рынке сохранится, однако если проблемы в Китае усугубятся, цены на Brent могут упасть на несколько долларов".

Дополнительное давление на котировки во вторник оказывают слабые статданные из КНР. Как сообщалось, промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Снижение цен замедлилось Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе Нефть перешла к росту и завершает в плюсе очередную неделю, Brent у $86,85 за баррель ОПЕК+ в июле отставала от плана по добыче нефти на 3,67 млн б/с - МЭА МЭА сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023г Нефть слабо дешевеет после падения накануне Цены на нефть снижаются Нефть перешла к снижению ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024гг Цены на нефть стабильны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az