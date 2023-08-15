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Внешняя политика 15.08.2023 11:34

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей при взрыве на АЗС в Дагестане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве на АЗС в Дагестане.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 30 человек, 75 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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