Азербайджан в январе-июне экспортировал около 1,4 т золота

Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года экспортировал на мировые рынки 1 тыс. 366,8 кг золота, что на 26,8% ниже показателя января-июня 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость экспортированного золота оценивается в $60 млн 498,16 тыс. (спад на 23,8%).

Серебра из Азербайджана в отчетный период экспортировано 1 тыс. 461,7 кг (спад на 33,3%) на $1 млн. 122,75 тыс. (спад на 34,3%).

Весь объем экспорта золота и 1 тыс. 423,7 кг серебра на $1 млн 84,75 тыс. в отчетный период пришелся на Швейцарию. Остальная часть серебра в объеме 38 кг на $38 тыс. была экспортирована в ОАЭ.

Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота (спад на 9,9% от показателя 2021 года) на сумму $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).

Серебра из Азербайджана в 2022г экспортировано 5 тыс. 449,41 кг (рост на 82,8%) на $3 млн 822,39 тыс. (рост на 73,3%).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова