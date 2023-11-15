Азербайджан в январе-сентябре экспортировал около 2,3 т золота

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 280,94 кг золота, что на 27,3% ниже показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Стоимость экспортированного золота оценивается в $101 млн 766,54 тыс. (спад на 20,7%).
Весь объем экспорта золота в отчетный период пришелся на Швейцарию.
Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота (спад на 9,9% от показателя 2021 года) на сумму $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Н.Аббасова
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