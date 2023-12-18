Азербайджан в январе-октябре экспортировал около 2,8 т золота

Азербайджан в январе-октябре 2023 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 773,28 кг золота, что на 18,8% ниже показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость экспортированного золота оценивается в $118 млн 711,56 тыс. (спад на 17%).

Весь объем экспорта золота в отчетный период пришелся на Швейцарию.

Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота (спад на 9,9% от показателя 2021 года) на сумму $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова