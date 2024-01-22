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Бизнес и законодательство 22.01.2024 16:16

Азербайджан в январе-ноябре 2023г экспортировал свыше 3,4 т золота

Азербайджан в январе-ноябре 2023 года экспортировал на мировые рынки 3 тыс. 420,39 кг золота, что на 6,2% ниже показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость экспортированного золота оценивается в $143 млн 145,76 тыс. (спад на 8,3%).

Весь объем экспорта золота в отчетный период пришелся на Швейцарию.

Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота (спад на 9,9% от показателя 2021 года) на сумму $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТО, ЭКСПОРТ, СТАТИСТИКА


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