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16.08.2023 20:30

На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов

Представительство главы Исполнительной власти Масаллинского района по городу Масаллы направит 1,675 млн манатов на капремонт дорог и благоустройство города Масаллы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с компаниями «DIRCHALISH 14» и «VIKTORY CONSTRUCTION GROUP».

Договор с ООО «DIRCHALISH 14», стоимость которого составляет 735,7 тыс. манатов, предусматривает капремонт городских дорог, контракт с ООО «VIKTORY CONSTRUCTION GROUP» на 939 тыс. манатов - выполнение работ по благоустройству города.

Р.Керимов

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Тэги: МАСАЛЛЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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