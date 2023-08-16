На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов

Представительство главы Исполнительной власти Масаллинского района по городу Масаллы направит 1,675 млн манатов на капремонт дорог и благоустройство города Масаллы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующие контракты подписаны с компаниями «DIRCHALISH 14» и «VIKTORY CONSTRUCTION GROUP».
Договор с ООО «DIRCHALISH 14», стоимость которого составляет 735,7 тыс. манатов, предусматривает капремонт городских дорог, контракт с ООО «VIKTORY CONSTRUCTION GROUP» на 939 тыс. манатов - выполнение работ по благоустройству города.
Р.Керимов
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