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Дальнее зарубежье 17.08.2023 09:06

Прокурор в Джорджии предложила начать разбирательство по делу Трампа 4 марта

Прокурор округа Фултон штата Джорджия Фани Уиллис запросила на 4 марта начало судебного процесса по делу в отношении экс-президента США Дональда Трампа и 18 других лиц, которым были предъявлены обвинения в связи с их предполагаемыми попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года, пишет газета The Hill.

"Дата начала судебного разбирательства в конечном итоге будет определена судьей", - подчеркивает издание.

Уиллис, уточняет газета, ссылаясь на документы суда, также предложила предъявить ответчикам обвинения в течение недели до 5 сентября, ответчики будут уведомлены о дате предъявления обвинения не менее чем за пять дней.

Прокурор отмечает, что предлагаемые даты не будут пересекаться с уже запланированными слушаниями и датам судебных разбирательств по другим делам Трампа.

The Hill напоминает, что судебное разбирательство по одному из дел Трампа в Нью-Йорке назначено на 25 марта. Расследование федерального дела о хранении секретных документов должно начаться 20 мая во Флориде.

Дата федерального судебного разбирательства в округе Колумбия по делу о штурме Капитолия еще не назначена, но специальным советником Джеком Смитом была предложена дата начала - 2 января.

Ранее большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года. Согласно газете The Washington Post, Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис дала обвиняемым время до полудня 25 августа, чтобы предстать перед судом.

Трампу за последние месяцы предъявили обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

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Тэги: США, СУД, ДОНАЛЬД ТРАМП


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