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Внешняя политика 17.08.2023 16:28

Искажение Пашиняном дискуссий в рамках СБ ООН демонстрирует, что Армения не хочет мириться с провальным результатом – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вновь призвал Армению начать прямые конструктивные переговоры по мирному договору.

«Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном дискуссий и заявлений государств-участников в Совбезе ООН, еще раз демонстрирует, что Армения не хочет мириться с провалом, с которым столкнулась в СБ ООН», - говорится в комментариях МИД Азербайджана в ответ на заявления, сделанные Пашиняном на заседании правительства 17 августа, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Ведомство подчеркивает, что отказ Пашиняна на использование дороги Агдам-Ханкенди для поставки грузов, свидетельствует о намерении Армении и дальше обострять ситуацию в регионе.

«Армянская сторона должна понять, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в том, чтобы поднимать необоснованные претензии в Совбезе ООН, а в установлении отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета, и в прямых конструктивных переговорах с Азербайджаном по установлению мира», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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