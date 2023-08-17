Швеция передаст Украине дополнительную военную помощь

Парламент Швеции утвердил передачу Украине дополнительного пакета военной помощи общей стоимостью 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро), сообщает пресс-служба Риксдага.

"Парламент одобрил передачу в дар Украине дополнительного оборонного оборудования. В соответствии с разрешением правительство получит право принять решение о передаче в дар Украине оборонного имущества в виде запасных частей и товаров для обеспечения готовности на сумму не более 1,1 млрд. шведских крон, а также боеприпасов, оборудования для разминирования и транспортных средств на сумму не более 2,15 млрд. шведских крон", - указывается в сообщении.

Парламент также принял решение разрешить правительству продать США ограниченное количество ракет для истребителей Rb 99 (AMRAAM). США запустили программу выкупа старых вариантов AMRAAM в обмен на приобретение теми же странами новых ракет AMRAAM. Цель программы - передать выкупленные ракеты Украине для быстрого укрепления украинской системы ПВО.