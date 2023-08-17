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Дальнее зарубежье 17.08.2023 17:28

Швеция передаст Украине дополнительную военную помощь

Парламент Швеции утвердил передачу Украине дополнительного пакета военной помощи общей стоимостью 3,25 млрд шведских крон (примерно 270 млн евро), сообщает пресс-служба Риксдага.

"Парламент одобрил передачу в дар Украине дополнительного оборонного оборудования. В соответствии с разрешением правительство получит право принять решение о передаче в дар Украине оборонного имущества в виде запасных частей и товаров для обеспечения готовности на сумму не более 1,1 млрд. шведских крон, а также боеприпасов, оборудования для разминирования и транспортных средств на сумму не более 2,15 млрд. шведских крон", - указывается в сообщении.

Парламент также принял решение разрешить правительству продать США ограниченное количество ракет для истребителей Rb 99 (AMRAAM). США запустили программу выкупа старых вариантов AMRAAM в обмен на приобретение теми же странами новых ракет AMRAAM. Цель программы - передать выкупленные ракеты Украине для быстрого укрепления украинской системы ПВО.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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