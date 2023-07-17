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Дальнее зарубежье 17.07.2023 20:56

Правительство Швеции утвердило стратегию сотрудничества с Украиной на $522 млн

Швеция утвердила новую программу сотрудничества с Украиной с целью восстановления и реформирования стоимостью 522 млн евро.

"Правительство приняло новую стратегию сотрудничества с Украиной в области восстановления и реформ на 2023-2027 годы. Стратегия предполагает в общей сложности около 522 млн евро (6 млрд шведских крон) и является крупнейшей за всю историю двусторонней стратегией помощи в целях развития", - говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

"Поддержка Украины является одним из наших важнейших приоритетов, и данная стратегия занимает центральное место в этом процессе. С принятием стратегии мы делаем большой шаг вперед в обеспечении мощной и долгосрочной поддержки восстановления Украины", - приводится в сообщении комментарий министра по вопросам сотрудничества и внешней торговли Йохана Форсселла.

Программа включает пять областей поддержки: восстановление с упором на критически важную инфраструктуру, основные социальные услуги; "зеленый" переход и устойчивое развитие; инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство и торговля; безопасность и стабилизация; права человека, демократия, верховенство закона и гендерное равенство.

Отмечается, что программа "будет способствовать интеграции Украины в ЕС и укреплению свободы, устойчивости и экономическому процветанию страны".

Согласно пресс-релизу, помощь Украине в рамках действующей стратегии сотрудничества Швеции с Восточной Европой на 2021-2027 годы переведена в новую стратегию сотрудничества Швеции с Украиной в области восстановления и реформ. Общая сумма, предусмотренная стратегией сотрудничества с Восточной Европой, остается неизменной и составляет 6,6 млрд шведских крон на 2021-2027 годы.

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Тэги: УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ПРОГРАММА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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