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Дальнее зарубежье 19.08.2023 16:25

Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с супругой Еленой Зеленской находится с визитом в Швеции.

«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал он.

В ходе визита президент встретится с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Ранее Зеленский в ходе обращения в своем Telegram-канале анонсировал принятие «важных для Украины» мер на следующей неделе.

По его словам, меры готовятся совместно с ЕС.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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