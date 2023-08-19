Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке поставленной Украине военной техники – Кристерссон

Швеция продолжит оказывать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине столько, сколько нужно, сказал в субботу в Стокгольме премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"В начале этой недели мое правительство объявило 13-ти военный пакет поддержки Украины. И на этот раз мы сконцентрируемся на ремонте и поддержке возможностей, которые мы уже обеспечили", - сказал он.
"Это CV-90, танки "Леопард", а также артиллерийские системы, и, конечно, запасные части и боеприпасы. Также этот объем включает в себя составляющую разминирования", - подчеркнул он.
По словам премьера, "мы уже инициировали работу над другим долговременным проектом военной поддержки Украины".
В этой связи он приветствовал подписание документа, фиксирующего «совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по обеспечению производства, а также обучениенаCV-90".
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