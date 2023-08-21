Швеция не планирует передавать Украине истребители Gripen

Стокгольм не планирует передавать Украине истребители Gripen, о которых просил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в минувшие выходные, заявил премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон.
"Швеция - географически большая страна, мы должны защищать себя сами, и мы пока не являемся членом НАТО", - объяснил он, сообщает канал TV4.
Он указал, что в ходе визита Зеленского в Швецию были проведены длительные переговоры, завершившиеся декларацией о намерениях о совместном производстве и обслуживании шведских боевых машин пехоты.
В то же время в ходе переговоров Зеленский озвучил потребность Украины в западных истребителях.
"Это баланс между тем, что мы можем им дать, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой "коалиции F16", в рамках которой сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить Украине летный потенциал", - сказал Кристерссон.
Так, напомнил он, Дания и Нидерланды совместно обязались предоставить Украине десятки истребителей.
"Мы не находимся в такой ситуации. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их самолетами, но сейчас нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине", - подчеркнул премьер-министр.
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