Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Наука и образование 17.08.2023 19:45

«Луна-25» провела съемку поверхности естественного спутника Земли

"Роскосмос" в четверг распространил фотографию лунной поверхности, которую сделала автоматическая межпланетная станция "Луна-25".

"Автоматическая станция "Луна-25", совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

По данным госкорпорации, снимок был сделан в четверг в 09:23 по бакинскому времени, он дополнит имеющиеся сведения о кратере.

В "Роскосмосе" сообщили, что с помощью приборов станции были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы окололунной на орбите.

16 августа космический аппарат стал искусственным спутником Луны.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛУНА, ФОТО


Похожие новости


Рогозин заявил, что РФ и КНР близки к подписанию соглашения о лунной базе Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по исследованию Луны Илон Маск предлагает создать международную лунную базу Россия планирует искать полезные ископаемые на Луне Рогозин заявляет о возможности партнерства с Китаем в осуществлении лунной программы Освоение Луны снизит экологическую нагрузку на Землю - ученый Рядом с Луной могут построить новую станцию после завершения работы МКС Россия направит к Луне космические аппараты для поиска воды и металлов Россия планирует в 2015 году достичь Луны Обитаемая российская исследовательская база на Луне появится не ранее 2025-2030 гг - эксперт

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az