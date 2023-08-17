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СНГ 17.08.2023 19:57

Путин и Раиси обсудили развитие сотрудничества России и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в разных областях и вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях", - говорится в сообщении.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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