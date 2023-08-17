Путин и Раиси обсудили развитие сотрудничества России и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в разных областях и вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях", - говорится в сообщении.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.