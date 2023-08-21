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ТЭК 21.08.2023 17:23

Страны ЕС в I полугодии нарастили импорт нефти из Азербайджана на 8,6% г/г, направив на эти цели почти 6,2 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) в первом полугодии 2023 года увеличили импорт нефти из Азербайджана на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,362 млн тонн.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), стоимостной объем импорта нефти из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период составил 6,189 млрд евро (спад на 12,9% год к году).

В июне 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 1,82 млн т нефти (рост на 21,9%) на 1,029 млрд евро (спад на 24%).

Среди стран Евросоюза в десятку крупнейших импортеров нефти из Азербайджана в январе-июне вошли: Италия - 5,393 млн тонн нефти (рост на 5,5% год к году) на 3,183 млрд евро (спад на 15,6%), Испания - 1,068 млн т (рост в 2 раза) на 659,178 млн евро (рост в 1,8 раза), Чехия - 943,954 тыс. т (рост на 19,7%) на 582,450 млн евро (рост на 2,4%), Ирландия - 617,316 тыс. т (рост в 7 раз) на 375,259 млн евро (рост в 5,2 раза), Хорватия - 451,561 тыс. т (спад на 27,3%) на 260,012 млн евро (спад в 2 раза), Германия - 398,525 тыс. т (спад в 3,1 раза) на 237,462 млн евро (спад в 3,8 раза), Австрия - 359,023 тыс. т (рост в 16,9 раза) на 216,208 млн евро (рост в 16,9 раза), Греция - 356,272 тыс. т на 208,165 млн евро (год назад поставок не было), Франция - 262,7 тыс. т (спад на 22,6%) на 160,94 млн евро (спад на 47,7%) и Португалия - 218,992 тыс. т (спад в 3,2 раза) на 137,764 млн евро (спад в 3,6 раза).

В июне в топ-5 покупателей нефти у Азербайджана вошли: Италия - 894,715 тыс. т нефти (рост в 1,4 раза) на 498,897 млн евро (спад на 15%), Ирландия - 264,994 тыс. т на 154,645 млн евро (год назад поставок не было), Хорватия - 180,462 тыс. т (рост на 2,3%) на 100,061 млн евро (спад на 39,8%), Чехия - 136,287 тыс. т (спад на 40,6%) на 80,998 млн евро (спад на 58,5%) и Румыния - 97,855 тыс. т (рост в 2,4 раза) на 54,395 млн евро (рост на 47,1%).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 19 млн 740,164 тыс. т нефти (спад на 1,2% от показателя 2021г) на 15,105 млрд евро (рост на 66,6%).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, НЕФТЬ, СТАТИСТИКА


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