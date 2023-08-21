МИД Азербайджана призвал Ереван воздерживаться от формирования в армянском обществе нереалистичных ожиданий

МИД Азербайджана призвал Ереван прекратить действия, подрывающие усилия по достижению мира в регионе.

«Армения, игнорирующая решения Совета Безопасности ООН, принятые в результате оккупации территорий Азербайджана в течение почти 30 лет, и продолжающая грубо нарушать нормы и принципы международного права после 44-дневной войны, в последнее время предпринимает необоснованные шаги с многочисленными манипуляциями, не ограничивающимися Советом Безопасности», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении по Совбезу ООН.

Ведомство отмечает, что Армения потерпела неудачу в этих стремлении к манипуляциям и не сумела добиться каких-либо результатов. «Поэтому теперь Ереван пытается оправдать эти неудачи различной ложью и оправдать свою деструктивную деятельность различными отговорками и безосновательными заявлениями», - указывает МИД.

В связи с этим Баку призывает МИД Армении предпринимать усилия для нормализации отношений с соседними странами на основе международного права, а не заниматься тем, чтобы формировать в армянском обществе нереалистичные ожидания и давать ложные объяснения, и воздерживаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе.

Р.Ахмедов