ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Гянджи направит 9,9 млн манатов на капремонт дорог в городе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «GANCA KORPU TIKINTI-2» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 9,916 млн манатов. Срок выполнения работ по договору – до 1 декабря 2023 года. Р.Керимов

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