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Дальнее зарубежье 24.08.2023 18:35

США внесли в санкционные списки по РФ 11 физлиц и две структуры - Минфин

Минфин США в четверг сообщил, что включил в санкционные списки по России 11 физических и два юридических лица.

Под санкции, в частности, попала Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Санкции ввели и против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова, где она занимает должность президента.

В санкционные списки попали также международный детский центр "Артек" и его директор Константин Федоренко.

Занесение в SDN List - санкционные списки - предусматривает замораживание активов и запрет на поездки в США.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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