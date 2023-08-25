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Дальнее зарубежье 25.08.2023 09:43

Трамп прошел в тюрьме все необходимые процедуры и освобожден под залог

Бывший президент США Дональд Трамп завершил процесс оформления в тюрьме округа Фултон штата Джорджия и освобожден под залог, сообщает телеканал CNN.

После этого его кортеж отправился в аэропорт.

Процесс оформления занял около 20 минут. По словам помощников экс-президента, его сфотографировали. В тюремных записях значится, что Трамп был арестован и помещен в тюрьму округа и освобожден под залог.

В международном аэропорту бывший президент заявил журналистам, что невиновен.

"То, что здесь произошло, является пародией на правосудие - сказал он. - Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого", - сказал он, отказавшись, однако, отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что суд в штате Джорджия согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тыс.

Большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

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Тэги: США, ТРАМП, ТЮРЬМА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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