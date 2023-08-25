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Регион 25.08.2023 14:10

Песков: в последнее время Путин не встречался с Пригожиным

Президент РФ Владимир Путин не встречался в последнее время с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос Песков ответил: "Нет".

У Пескова также спросили, получили ли в Кремле подтверждение гибели Пригожина.

"Если вы вчера внимательно слышали заявление президента РФ, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы", - ответил он.

Песков также воздержался от комментариев на тему причин крушения самолета.

"Ориентируйтесь на мой предыдущий ответ", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРИГОЖИН, КОНТАКТЫ


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