Песков: в последнее время Путин не встречался с Пригожиным

Президент РФ Владимир Путин не встречался в последнее время с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос Песков ответил: "Нет".
У Пескова также спросили, получили ли в Кремле подтверждение гибели Пригожина.
"Если вы вчера внимательно слышали заявление президента РФ, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы", - ответил он.
Песков также воздержался от комментариев на тему причин крушения самолета.
"Ориентируйтесь на мой предыдущий ответ", - сказал он.
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