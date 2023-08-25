Песков о перспективах встречи Путина и Эрдогана: есть понимание, что эта встреча состоится скоро, она уже готовится

Встреча лидеров России и Турции готовится, она состоится скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о перспективах такой встречи, о времени и месте переговоров представитель Кремля ответил: "Есть понимание, что эта встреча состоится скоро".

Песков отметил при этом: "Мы уже в ближайшее время сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится".

Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства: "Обычно со странами-партнерами мы синхронизируем такие объявления о визитах".