Поездки Путина на саммит G20 в повестке нет - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите Большой двадцатки, который пройдет в Индии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам, отметив, что имеет в виду формат участия, связанный непосредственно с поездкой на саммит.
"Поездки сейчас в повестке дня нет", - добавил он.
"Вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Сейчас действительно насыщенный график. Главный акцент на специальную военную операцию", - заявил представитель Кремля.
У него уточнили, может ли российский лидер принять участие в саммите дистанционно.
"Пока уточняется формат", - сказал Песков.
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