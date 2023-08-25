Поездки Путина на саммит G20 в повестке нет - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите Большой двадцатки, который пройдет в Индии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам, отметив, что имеет в виду формат участия, связанный непосредственно с поездкой на саммит.

"Поездки сейчас в повестке дня нет", - добавил он.

"Вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКС. Сейчас действительно насыщенный график. Главный акцент на специальную военную операцию", - заявил представитель Кремля.

У него уточнили, может ли российский лидер принять участие в саммите дистанционно.

"Пока уточняется формат", - сказал Песков.