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Карабах 25.08.2023 17:04

Алиев открыл ряд объектов в Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в пятницу посетили Лачинский район.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы государства, Алиев принял участие в церемонии открытия малых ГЭС «Мишни» и «Алхаслы» и ознакомился с работами, проводимыми на участке автодороги Кяльбаджар-Лачин (с 38-го по 76-й километр).

Кроме того, в рамках поездки глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в международном аэропорту Лачин, с деятельностью фабрики по производству сборных модульных домов и центра содержания мелкого рогатого скота.

Помимо этого, Алиевы приняли участие в церемонии закладки гостиничного комплекса, который будет построен недалеко от города Лачин.

Президент и первая леди также приняли участие в церемонии открытия мебельной фабрики в промышленной зоне Лачинского района, съемочного павильона творческой студии «Хочазфильм», полной средней школы №2 Лачинского района после капитального ремонта и «Рыбного хозяйства Хакари».

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАЧИН, ПОЕЗДКА


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