Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

Внешняя политика 26.08.2023 15:01

Азербайджан установил ППП на границе с Арменией в соответствии с международным правом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку установил погранично-пропускной пункт «Лачин» на границе с Арменией в соответствии с международным правом, хотя и признал наличие из-за этого сильного давления на страну.

«Хотелось бы затронуть один вопрос. Как вы знаете, 23 апреля этого года в Лачинском районе, на границе Азербайджана и Армении, был открыт погранично-пропускной пункт. Мы сделали это, вновь проявив волю, смелость, уверенность в своих силах», - сказал Алиев в субботу, выступая на праздничных торжествах в "День города Лачин".

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в своем выступлении подчеркнул, что из-за открытия этого ППП Азербайджан сталкивался с сильным давлением и угрозами.

«Это продолжается и сегодня. В рамках различных международных организаций Армения и подобные ей, стоящие за ней, плетут против нас различные заговоры. Но ничто не может заставить нас свернуть с нашего пути», - отметил глава государства.

Алиев добавил, что установление этого ППП означает полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. «Установление ППП означает полное восстановление нашей территориальной целостности. Мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем нашу территорию, мы защищаем наши границы, и будем защищать их», - сказал президент Азербайджана.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЛАЧИН, ППП


Похожие новости


В «Хакари» планируется выращивать 35 т осетра в год Алиев открыл ряд объектов в Лачине Алиев принял участие в ряде мероприятий в Лачинском районе Алиев посетил Лачинский район Аэропорт в Лачинском районе будет введен в строй в 2025г - Алиев Азербайджан завершает инженерно-фортификационные работы в Лачинском районе - Алиев Алиев: никто не может говорить с нами языком ультиматума Аэропорт в Лачине будет введен в строй в 2025г - Алиев Алиев заложил фундамент нового международного аэропорта в Лачине

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az