Азербайджан установил ППП на границе с Арменией в соответствии с международным правом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку установил погранично-пропускной пункт «Лачин» на границе с Арменией в соответствии с международным правом, хотя и признал наличие из-за этого сильного давления на страну.
«Хотелось бы затронуть один вопрос. Как вы знаете, 23 апреля этого года в Лачинском районе, на границе Азербайджана и Армении, был открыт погранично-пропускной пункт. Мы сделали это, вновь проявив волю, смелость, уверенность в своих силах», - сказал Алиев в субботу, выступая на праздничных торжествах в "День города Лачин".
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в своем выступлении подчеркнул, что из-за открытия этого ППП Азербайджан сталкивался с сильным давлением и угрозами.
«Это продолжается и сегодня. В рамках различных международных организаций Армения и подобные ей, стоящие за ней, плетут против нас различные заговоры. Но ничто не может заставить нас свернуть с нашего пути», - отметил глава государства.
Алиев добавил, что установление этого ППП означает полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. «Установление ППП означает полное восстановление нашей территориальной целостности. Мы сделали это в рамках международного права, мы защищаем нашу территорию, мы защищаем наши границы, и будем защищать их», - сказал президент Азербайджана.
В.Алиев
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