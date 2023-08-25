Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 79.05 +0.16 Brent 83.36 +0.15

Карабах 25.08.2023 23:46

В «Хакари» планируется выращивать 35 т осетра в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли в пятницу участие в открытии рыбоводческого хозяйства «Хакари» в Лачинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации на сайте главы государства, этом предприятии, которое является первым хозяйством по выращиванию осетровых в Карабахской зоне, будет производиться 35 тонн куринского осетра, 1,5 тонны стерляди и 5 тонн форели в год. Для этого создано 36 бетонных каналов открытого типа длиной 40 метров и шириной 3 метра каждый.

Алиевых также проинформировали о процессе разведения осетров и получения икры.

«В будущем предполагается расширить деятельность предприятия. Так, планируется довести производство мяса осетровых до 70 тонн, икры – до 3 тонн, мяса форели – до 10 тонн в год», - подчеркивается в информации

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЛАЧИН, ПРЕДПРИЯТИЕ


Похожие новости


Алиев открыл ряд объектов в Лачине Алиев принял участие в ряде мероприятий в Лачинском районе Алиев посетил Лачинский район Аэропорт в Лачинском районе будет введен в строй в 2025г - Алиев Азербайджан завершает инженерно-фортификационные работы в Лачинском районе - Алиев Алиев: никто не может говорить с нами языком ультиматума Аэропорт в Лачине будет введен в строй в 2025г - Алиев Алиев заложил фундамент нового международного аэропорта в Лачине

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az