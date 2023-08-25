В «Хакари» планируется выращивать 35 т осетра в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли в пятницу участие в открытии рыбоводческого хозяйства «Хакари» в Лачинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по информации на сайте главы государства, этом предприятии, которое является первым хозяйством по выращиванию осетровых в Карабахской зоне, будет производиться 35 тонн куринского осетра, 1,5 тонны стерляди и 5 тонн форели в год. Для этого создано 36 бетонных каналов открытого типа длиной 40 метров и шириной 3 метра каждый.

Алиевых также проинформировали о процессе разведения осетров и получения икры.

«В будущем предполагается расширить деятельность предприятия. Так, планируется довести производство мяса осетровых до 70 тонн, икры – до 3 тонн, мяса форели – до 10 тонн в год», - подчеркивается в информации

Р.Ахмедов