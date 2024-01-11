РФ 5 раз отказывалась от предложения Азербайджана о совместном контроле над Лачинской дорогой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл некоторые подробности установки погранично-пропускного пункта (ППП) на Лачинской дороге в апреле 2023 года.

«(…) после 10 ноября (2020 года, подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе – ИФ) образовался определенный вакуум. Никто не знал, что будет дальше. Даже еще действовавшие в то время сопредседатели Минской группы не знали, чем они будут заниматься дальше, совершали какие-то поездки. Ситуация в Армении была, конечно, однозначной. Азербайджанский народ был в восторге. Но я знал, что дело еще не завершено. Так как оставалось еще много незаконченных вопросов, требующих прояснения. В первую очередь, вопрос, связанный с тогдашним Лачинским коридором», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, через некоторое время, особенно когда азербайджанская сторона заметила, что по Лачинской дороге Армения перебрасывает в Карабах оружие, боеприпасы, мины, проводится ротация воинских формирований, Баку начал поднимать вопрос о том, чтобы взять эту дорогу под свой контроль.

«К сожалению, российская сторона тогда не отнеслась к этому положительно. Однако, мы все равно продолжали наши усилия. Могу сказать точно, что на протяжении длительного времени, пять раз на самом высоком уровне мы обращались к российской стороне, предлагая установить совместный контроль над этой дорогой. Ибо получалось, что они не могли полностью контролировать ее. (…) Естественно, мы подняли вопрос о том, что давайте и мы вместе встанем на посту и усилим контроль, что также послужит снижению критики в адрес российских миротворческих сил, поскольку мы бы в некотором смысле разделили ответственность с ними. Но, к сожалению, на это не было дано согласие», - отметил он.

Алиев добавил, что 23 апреля 2023 года «у нас уже не оставалось выбора, мы не собирались больше ждать». «В течение нескольких часов мы разместились на том мосту через реку Хакари. Конечно, с этой целью была проведена определенная подготовительная работа, и, несмотря на некоторые усилия, мы уже оттуда никуда не ушли», - подчеркнул он.

По его словам, после 23 апреля Армения больше не имела возможности перевозить и пересылать в Карабах нелегальное оружие, боеприпасы, мины и живую силу.

«События 23 апреля – очень важная дата. И тогда, и после я говорил, что 23 апреля была полностью восстановлена наша территориальная целостность. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель», - отметил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов