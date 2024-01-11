РФ 5 раз отказывалась от предложения Азербайджана о совместном контроле над Лачинской дорогой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл некоторые подробности установки погранично-пропускного пункта (ППП) на Лачинской дороге в апреле 2023 года.
«(…) после 10 ноября (2020 года, подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе – ИФ) образовался определенный вакуум. Никто не знал, что будет дальше. Даже еще действовавшие в то время сопредседатели Минской группы не знали, чем они будут заниматься дальше, совершали какие-то поездки. Ситуация в Армении была, конечно, однозначной. Азербайджанский народ был в восторге. Но я знал, что дело еще не завершено. Так как оставалось еще много незаконченных вопросов, требующих прояснения. В первую очередь, вопрос, связанный с тогдашним Лачинским коридором», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, через некоторое время, особенно когда азербайджанская сторона заметила, что по Лачинской дороге Армения перебрасывает в Карабах оружие, боеприпасы, мины, проводится ротация воинских формирований, Баку начал поднимать вопрос о том, чтобы взять эту дорогу под свой контроль.
«К сожалению, российская сторона тогда не отнеслась к этому положительно. Однако, мы все равно продолжали наши усилия. Могу сказать точно, что на протяжении длительного времени, пять раз на самом высоком уровне мы обращались к российской стороне, предлагая установить совместный контроль над этой дорогой. Ибо получалось, что они не могли полностью контролировать ее. (…) Естественно, мы подняли вопрос о том, что давайте и мы вместе встанем на посту и усилим контроль, что также послужит снижению критики в адрес российских миротворческих сил, поскольку мы бы в некотором смысле разделили ответственность с ними. Но, к сожалению, на это не было дано согласие», - отметил он.
Алиев добавил, что 23 апреля 2023 года «у нас уже не оставалось выбора, мы не собирались больше ждать». «В течение нескольких часов мы разместились на том мосту через реку Хакари. Конечно, с этой целью была проведена определенная подготовительная работа, и, несмотря на некоторые усилия, мы уже оттуда никуда не ушли», - подчеркнул он.
По его словам, после 23 апреля Армения больше не имела возможности перевозить и пересылать в Карабах нелегальное оружие, боеприпасы, мины и живую силу.
«События 23 апреля – очень важная дата. И тогда, и после я говорил, что 23 апреля была полностью восстановлена наша территориальная целостность. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель», - отметил президент Азербайджана.
Р.Ахмедов
Азербайджан за 3-4 года доведет объем выработки электроэнергии за счет ВИЭ до 4 ГВт - Алиев
Алиев считает пиар-акцией проект «перекресток мира», предложенный Арменией
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Кандидат в президенты США Кристи заканчивает свою президентскую кампанию
США направят делегацию на Тайвань
Строительство моста в направлении Ордубада для обеспечения сухопутного сообщения с Нахчываном через Иран может начаться в 2024 году - Алиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы