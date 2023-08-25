Американцы считают, что суд над Трампом должен пройти до выборов 2024 года

Примерно 61% американцев, участников совместного опроса компании Ipsos и издания Politico, считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом до начала праймериз Республиканской партии или всеобщих выборов 2024 года, информирует The Hill.
Согласно результатам исследования, 59% опрошенных считают, что суд по обвинениям, связанным с попытками отменить результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году, должен состояться до праймериз Республиканской партии, которые пройдут с февраля по июнь 2024 года. Около 57% респондентов уверены, что суд по делу о хранении Трампом секретных документов также должен пройти до праймериз республиканцев.
По мнению трех из пяти участников опроса, судебное разбирательство по делу о попытках пересмотра результатов выборов 2020 года нужно провести до всеобщих выборов, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. По мнению 62% опрошенных, разбирательство по делу о секретных документах, также должно состояться до всеобщих выборов.
Согласно данным опроса, 59% респондентов считают, что решение министерства юстиции США предъявить Трампу обвинения "основано на справедливой оценке доказательств и на законе". В то же время 44% уверены, что обвинение Трампа - это способ увеличить шансы Джо Байдена на победу в президентских выборах 2024 года.
Большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.
Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых заговор с целью подлога и подача ложных документов, а также нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими.
Кроме того, Ipsos и Politico исследовали отношение американцев к обвинениям против Хантера Байдена, сына президента США. Отмечается, что большинство участников опроса, а именно 59%, считают Хантера Байдена виновным в деле о налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. 2% опрошенных уверены в его невиновности, остальные 39% "не уверены".
В 2020 году американские СМИ сообщали, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе о нарушении Байденом-младшим и его предполагаемыми сообщниками налоговых законов и законов об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Сын американского президента подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.
Министерство юстиции в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в те времена, когда Джо Байден был вице-президентом при президенте США Бараке Обаме.
Ранее сообщалось, что сын главы Белого дома намерен пойти на сделку со следствием и в рамках нее признать вину в налоговых преступлениях в обмен на смягчение наказания.
Однако позже Хантер Байден не признал вину по делу о налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. "Невиновен, ваша честь", - заявил он судье Мэриэллен Норейке на слушаниях в городе Уилмингтон (штат Делавэр).
Суд сообщил, что на данном этапе не будет принимать во внимание сделку, заключенную ранее защитой со стороной обвинения. В суде сочли, что она содержит "нетипичные положения". Вместе с тем республиканцы в Конгрессе США потребовали от Минюста США информацию о несостоявшейся сделке Хантера Байдена о признании вины.
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