Шольц подтвердил рост расходов Германии на оборону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону. Об этом он сообщил в интервью газете Passauer Neue Presse.
По его словам, оборонный бюджет, вероятно, придется увеличить более чем на €25 млрд. Это произойдет после того, как будут израсходованы средства из нынешнего фонда объемом в 100 млрд евро.
Ранее сообщалось, что правительство Олафа Шольца намерено выполнить амбициозный план по наращиванию расходов Германии на оборону до стандарта НАТО в 2%.
В.Алиев
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