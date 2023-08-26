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Дальнее зарубежье 26.08.2023 20:15

Шольц подтвердил рост расходов Германии на оборону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону. Об этом он сообщил в интервью газете Passauer Neue Presse.

По его словам, оборонный бюджет, вероятно, придется увеличить более чем на €25 млрд. Это произойдет после того, как будут израсходованы средства из нынешнего фонда объемом в 100 млрд евро.

Ранее сообщалось, что правительство Олафа Шольца намерено выполнить амбициозный план по наращиванию расходов Германии на оборону до стандарта НАТО в 2%.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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