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Дальнее зарубежье 21.07.2023 15:10

ФРГ поставила Украине еще 10 танков Leopard 1A5, 80 разведывательных БПЛА

Германия направила Украине дополнительно 10 танков Leopard 1A5, порядка 1,3 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также более 2 тыс. дымовых боеприпасов, сообщило Минобороны ФРГ в пятницу.

Согласно заявлению ведомства, также Берлин передал Киеву 80 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, еще четыре транспортных средств для защиты границы, 16 грузовиков Zetros, одну систему для наведения мостов и 12 прицепов.

Также Украине поставили из ФРГ 20 пулеметов MG3 для установки на танки, БМП и инженерные машины, 10 наземных радиолокационных станций и 100 тыс. аптечек первой помощи.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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