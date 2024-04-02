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Глава Минфина ФРГ полагает возможным с 2028 года нарастить расходы на оборону на 9 млрд евро ежегодно

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что если Германия будет успешно сокращать уровень государственного долга, то сможет с 2028 года направлять на нужды обороны ежегодно дополнительно девять млрд евро.

"Министр Линднер считает реалистичной перспективу существенного увеличения военных расходов с 2028 года. Он заявил, что с того момента видит возможность выделять в год дополнительно девять миллиардов евро", - информирует издание "Цайт".

Затраты ФРГ на оборону в 2024 году должны составить примерно 52 млрд евро.

В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны. Однако, отмечает издание, власти ФРГ прогнозируют исчерпание фонда до 2027 года. Ряд политиков считает эту сумму недостаточной с учетом принятых правительством мер жесткой экономии. Так, уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль и курирующий внешнюю политику член Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер говорили о необходимости фонда в 300 млрд евро.

Линднер пояснил, что после исчерпания данного фонда, плановое увеличение оборонных расходов может обеспечить выполнение согласованного странами НАТО показателя - тратить 2% от ВВП на оборону. Ранее в ФРГ эта статья расходов составляла 1 - 1,5%. Но министр напомнил, что в 2024 году Германия впервые за долгое время добьется показателя в 2% от ВВП и намерена сохранить его в последующие годы.

Он отметил, что настроен оптимистично в отношение наращивания военных расходов. Министр в связи с этим выразил надежду, что в будущем в Германии укрепится экономический рост, и что власти "откажутся от предусмотренных законом избыточных и обременительных расходов на социальные нужды".

По подсчетам Минфина ФРГ, для поддержания отметки в 2% от ВВП на оборонные траты военный бюджет придется увеличивать на 25 млрд ежегодно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил об ожиданиях, что в 2024 году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. По его словам, эта сумма впервые составит 2% от их совокупного ВВП.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОБОРОНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ТРАТЫ


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