Алиев обсудил с начальником Генштаба ВС Турции военное сотрудничество Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял начальника Генштаба Вооруженных сил Турции Метина Гюрака.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства, в ходе беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в военной сфере.
«Подчеркнута важность визита Гюрака в Азербайджан вскоре после его назначения на должность начальника Генштаба и выражена уверенность, что этот визит послужит расширению сотрудничества», - подчеркивается в информации.
Стороны на встрече отметили, что между военными учреждениями Азербайджана и Турции налажено эффективное сотрудничество.
Б.Рустамбеков
SOCAR начала оценку запасов 27 месторождений на Каспии по классификации SPE-PRMS
За 7 мес. из Китая в Азербайджан поставлено свыше 3,6 тыс. транспортных средств
Страховщики в Азербайджане с 1 сентября меняют некоторые условия по страхованию жизни
Количество браков в Азербайджане за I полугодие сократилось на 16%, разводов - выросло на 41%
Домостроева: туры в Азербайджан весь этот сезон продаются очень хорошо
Leyla Medical Center привлекли к реорганизации лабораторного отделения Республиканской клинической больницы
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Неуставные отношения стали причиной гибели двух армянских военных – СК
Главнокомандующий суданскими вооруженными силами прибыл в Порт-Судан
Тайфун «Саола» движется к югу КНР, китайские власти предупреждают об угрозе наводнений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС