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Внешняя политика 28.08.2023 11:29

Алиев обсудил с начальником Генштаба ВС Турции военное сотрудничество Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял начальника Генштаба Вооруженных сил Турции Метина Гюрака.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства, в ходе беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в военной сфере.

«Подчеркнута важность визита Гюрака в Азербайджан вскоре после его назначения на должность начальника Генштаба и выражена уверенность, что этот визит послужит расширению сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Стороны на встрече отметили, что между военными учреждениями Азербайджана и Турции налажено эффективное сотрудничество.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ


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