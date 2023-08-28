Алиев обсудил с начальником Генштаба ВС Турции военное сотрудничество Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял начальника Генштаба Вооруженных сил Турции Метина Гюрака.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы азербайджанского государства, в ходе беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в военной сфере.

«Подчеркнута важность визита Гюрака в Азербайджан вскоре после его назначения на должность начальника Генштаба и выражена уверенность, что этот визит послужит расширению сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Стороны на встрече отметили, что между военными учреждениями Азербайджана и Турции налажено эффективное сотрудничество.

Б.Рустамбеков