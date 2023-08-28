Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июле 2023 года составил 7 млрд 262,4 млн манатов, что на 3,3% выше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 411,4 млн манатов, растениеводстве - 3 млрд 851 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,4%, растениеводства – 3,2%.

В январе-июле в республике произведено 327 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 1 млн 305,8 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млрд 305,1 млн яиц (рост на 12%), 14,4 тыс. тонн шерсти (спад на 2,6%), 356,6 тонн кокона (рост на 5,1%).

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 августа 2023 года, под весенние культуры засеяна площадь 1 млн 546,7 тыс. га (спад на 4,8%), в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур составила 958,9 тыс. га (включая 28,9 тыс. га кукурузы), технических растений - 114 тыс. га, картофеля, овощей и бахчевых культур - 127,9 тыс. га, кормовых растений - 345,9 тыс. га.

В хозяйствах за январь-июль произведено 2 млн 901,5 тыс. тонн зерновых, включая кукурузу, (рост на 1,7%), 664,9 тыс. тонн картофеля (спад на 1,8%), 1 млн 242,8 тыс. тонн овощей (рост на 4%), бахчевых культур - 388,8 тыс. тонн (равен показателю прошлого года), 314,9 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 1,9%), 8,1 тыс. тонн винограда (рост на 5%), 2,9 тыс. подсолнечника (рост на 0,5%), 9 тыс. тонн сахарной свеклы (рост на 53,6%), 1,8 тыс. тонн табака (рост на 0,7%), 717,2 тонны листьев зеленого чая (рост на 15,4%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде