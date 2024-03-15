Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 81.26 +1.54 Brent 85.42 +1.39
АПК 15.03.2024 20:14

Азербайджан в январе-феврале незначительно сократил производство продукции АПК

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составил 954,7 млн манатов, что на 0,1% ниже аналогичного периода 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 908,2 млн манатов, растениеводстве - 46,5 млн манатов. При этом спад производства продукции животноводства составил 0,3%, рост растениеводства – 3,8%.

В январе-феврале в республике произведено 89,1 тыс. тонн мяса (спад на 1,5%), 324,5 тыс. тонн молока (рост на 0,7%), 367,8 млн яиц (рост на 3,4%).

В большинстве регионов страны начался посев весенних культур. По состоянию на 1 марта засеяно 64,1 тыс. га яровых культур, в том числе площадь зерновых и зернобобовых составляет 11,7 тыс. га, картофеля - 11,8 тыс. га, овощей - 13,6 тыс. га, кормовых культур - 26,8 тыс. га, сахарной свеклы - 0,2 тыс. га.

По данным статистики, в январе-феврале в хозяйствах произведено 41 тыс. т овощей, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2023 году составило 12 млрд 210,6 млн манатов (+3% от показателя 2022 года).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе производство продукции АПК на 1,2% Азербайджан увеличил в 2023г производство продукции АПК на 3% Азербайджан за 11 мес. увеличил производство продукции АПК на 3%, сбор урожая зерновых – на 2,9% Азербайджан за 10 мес. увеличил производство продукции АПК на 3%, сбор урожая зерновых – на 1,8% Азербайджан за 9 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3%, сбор урожая зерновых – на 1,7% Азербайджан за 8 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,3% Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3,3% Азербайджан за I полугодие увеличил производство продукции АПК на 3,4% Азербайджан за 5 месяцев увеличил производство продукции АПК на 5,2% Азербайджан за 4 месяца увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az