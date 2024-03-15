Азербайджан в январе-феврале незначительно сократил производство продукции АПК

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составил 954,7 млн манатов, что на 0,1% ниже аналогичного периода 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Объем производства продукции в животноводстве составил 908,2 млн манатов, растениеводстве - 46,5 млн манатов. При этом спад производства продукции животноводства составил 0,3%, рост растениеводства – 3,8%.
В январе-феврале в республике произведено 89,1 тыс. тонн мяса (спад на 1,5%), 324,5 тыс. тонн молока (рост на 0,7%), 367,8 млн яиц (рост на 3,4%).
В большинстве регионов страны начался посев весенних культур. По состоянию на 1 марта засеяно 64,1 тыс. га яровых культур, в том числе площадь зерновых и зернобобовых составляет 11,7 тыс. га, картофеля - 11,8 тыс. га, овощей - 13,6 тыс. га, кормовых культур - 26,8 тыс. га, сахарной свеклы - 0,2 тыс. га.
По данным статистики, в январе-феврале в хозяйствах произведено 41 тыс. т овощей, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2023 году составило 12 млрд 210,6 млн манатов (+3% от показателя 2022 года).
Х.Насирзаде
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