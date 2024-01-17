Азербайджан увеличил в 2023г производство продукции АПК на 3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2023 году составил 12 млрд 210,6 млн манатов, что на 3% выше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 6 млрд 276,7 млн манатов, растениеводстве - 5 млрд 933,9 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 2,7%.

В 2023 году в республике произведено 647,7 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 2 млн 284 тыс. тонн молока (рост на 0,9%), 2 млрд 188,2 млн яиц (рост на 8,4%), 15,1 тыс. тонн шерсти (спад на 3,9%), 357 тонн кокона-шелкопряда (рост на 4,6%).

В целом, в 2023 году с каждой коровы и буйволицы получено в среднем 1746 литров молока (рост на 0,9%).

По предварительным данным, на 1 января 2024 года в стране насчитывалось 7 млн 81,6 тыс. голов овец и коз, 2 млн 502,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1 млн 235,5 тыс. голов коров и буйволов. Коровы и буйволы составляют 49,4% крупного рогатого скота.

В 2023 году на птицеводческих предприятиях произведено 76 тыс. тонн мяса птицы в живом весе и 1 млрд 53,5 млн яиц, в целом общее поголовье птицы в этих учреждениях составило 11 млн 265 тыс. голов. От каждой курицы-несушки было собрано в среднем 244 яйца.

По данным статистики, в 2023 году в хозяйствах собрано 3 млн 248,6 тыс. тонн зерновых, включая кукурузу, (рост на 2,8%), 1 млн 10,5 тыс. тонн картофеля (спад на 5,9%), 1 млн 825,6 тыс. тонн овощей (рост на 0,1%), бахчевых культур - 438,2 тыс. тонн (спад на 6,6%), 1 млн 261,3 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 0,7%), 224,5 тыс. тонн винограда (рост на 5,6%), 1,1 тыс. тонн листьев зеленого чая (рост на 12,3%), 29,3 тыс. подсолнечника (спад на 0,2%), 219,8 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 1,3%), 6,3 тыс. тонн табака (рост на 24,9%), 276,1 тыс. тонн хлопка (спад на 14,4%).

В хозяйствах в настоящее время завершается соответствующая работа к урожаю 2024 года.

Под будущий урожай зерновых засеяно 1 млн 15,6 тыс. га полей, из них 598,3 тыс. га территории занимает пшеница, 417,1 тыс. га – ячмень и 0,2 тыс. га – рожь.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде