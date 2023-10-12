Азербайджан за 9 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3%, сбор урожая зерновых – на 1,7%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составил 9 млрд 996,9 млн манатов, что на 3% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства продукции в животноводстве составил 4 млрд 539,6 млн манатов, растениеводстве - 5 млрд 457,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,5%, растениеводства – 2,5%.

В январе-сентябре в республике произведено 424,5 тыс. тонн мяса (рост на 3,2%), 1 млн 682,9 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млрд 662,7 млн яиц (рост на 11,9%), 15,1 тыс. тонн шерсти (спад на 3%), 357 тонн кокона-шелкопряда (рост на 4,6%).

На 1 октября 2023 года в стране насчитывалось 7 млн 223,2 тыс. голов овец и коз, 2 млн 533,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 1 млн 251,5 тыс. голов коров и буйволов. Коровы и буйволы составляют 49,4% крупного рогатого скота.

В январе-сентябре текущего года на птицефабриках произведено 57,5 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (спад на 2,9% по сравнению с прошлым годом) и 764,5 млн яиц (рост на 27,5%).

В целом, общее число птиц на этих предприятиях составило 11 млн 523,5 тыс., от каждой несушки в среднем получено по 194 яйца.

По данным Госкомстата, в стране продолжается сбор сельхозпродукции.

По состоянию на 1 октября 2023 года, в хозяйствах за январь-август произведено 3 млн 100,9 тыс. тонн зерновых, включая кукурузу, (рост на 1,7%), 981,9 тыс. тонн картофеля (спад на 3,9%), 1 млн 694,7 тыс. тонн овощей (рост на 1,7%), бахчевых культур - 437,6 тыс. тонн (спад на 6,2%), 787,1 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 2,8%), 182,4 тыс. тонн винограда (рост на 0,1%), 962,3 тонны листьев зеленого чая (рост на 17,6%), 26,6 тыс. подсолнечника (равен показателю прошлого года), 47,7 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 17,4%), 2,9 тыс. тонн табака (спад на 1,1%), 14,3 тыс. тонн хлопка (спад на 63,1%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 10 млрд 984,2 млн манатов (+3,4% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде