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В Южную Корею прибыл глава командования стратегических ядерных сил США

Глава Стратегического командования ВС США, которое объединяет стратегические ядерные силы и ПРО, генерал Энтони Коттон совершает визит в Южную Корею, сообщает во вторник "Рёнхап".

Его поездка проходит на фоне ежегодных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), стартовавших 21 августа.

Коттон посетил командный бункер США, предназначенный на случай боевых действий, провел встречу с командующим американским контингентом в Южной Корее генералом Полом Лакамером и заслушал доклад об учениях UFS.

Позднее Коттон встретится с высокопоставленными представителями южнокорейских властей. Стороны обсудят общий вклад в обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в соответствии с договоренностями США, Южной Кореи и Японии, достигнутыми на саммите в Кэмп-Дэвиде ранее в августе. Так, лидеры трех стран договорились о тесном сотрудничестве для усиления противоракетной обороны в связи с угрозами КНДР.

Вместе с тем ранее в этом году состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

В свою очередь власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.

На этой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящее время политика США и их союзников, наращивающих военные силы и средства в районе Корейского полуострова, превратила регион в самый нестабильный в мире и поставила его на грань ядерной войны.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, АТОМ, КОМАНДОВАНИЕ


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