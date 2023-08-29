В Южную Корею прибыл глава командования стратегических ядерных сил США

Глава Стратегического командования ВС США, которое объединяет стратегические ядерные силы и ПРО, генерал Энтони Коттон совершает визит в Южную Корею, сообщает во вторник "Рёнхап".
Его поездка проходит на фоне ежегодных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), стартовавших 21 августа.
Коттон посетил командный бункер США, предназначенный на случай боевых действий, провел встречу с командующим американским контингентом в Южной Корее генералом Полом Лакамером и заслушал доклад об учениях UFS.
Позднее Коттон встретится с высокопоставленными представителями южнокорейских властей. Стороны обсудят общий вклад в обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в соответствии с договоренностями США, Южной Кореи и Японии, достигнутыми на саммите в Кэмп-Дэвиде ранее в августе. Так, лидеры трех стран договорились о тесном сотрудничестве для усиления противоракетной обороны в связи с угрозами КНДР.
Вместе с тем ранее в этом году состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.
В свою очередь власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.
На этой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящее время политика США и их союзников, наращивающих военные силы и средства в районе Корейского полуострова, превратила регион в самый нестабильный в мире и поставила его на грань ядерной войны.
Алиев сообщил Макрону условия использования Лачинской дороги
Груз из Баку для армян в Карабахе доставлен до зоны РМК
Глава ЦБ Азербайджана обсудил с менеджером ВБ сотрудничество до 2029г
Swedbank предоставил литовской Green Genius 92 млн евро на строительство ветропарка
Transocean во II кв. сократила чистый убыток относительного первого почти втрое, до $165 млн
КазМунайГаз в 2023г планирует поставить в Германию не менее 890 тыс. тонн нефти
Турпоток в Дубай в I полугодии превысил 8,5 млн человек
В Азербайджане за 7 месяцев изъято наркотиков на 225 млн манатов - МВД
ГАТ направит около 700 тыс. манатов для адаптации домов и улиц в Басгале к историческому облику
ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Будь готов к новому сезону» с NeoKart, получив 10% КэшБэк
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС