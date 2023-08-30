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АПК 30.08.2023 19:40

Страны ЕС в I полугодии импортировали лесных орехов из Азербайджана на 25 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в первом полугодии 2023 года импортировали из Азербайджана 4,773 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад на 43,9% год к году) на 25,395 млн евро (спад на 48,7%), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в январе-июне Азербайджан экспортировал в Германию 2,539 тыс. т лесных орехов (рост на 47%) на 13,708 млн евро (рост на 34,2%), в Италию - 1,396 тыс. т (спад в 4,7 раза) на 7,441 млн евро (спад в 5,1 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ОРЕХИ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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